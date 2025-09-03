urbanismo

La propiedad limpia y vacía el solar de la calle Joanot Martorell de Alzira

El ayuntamimiento le recuerda la obligatoriedad de mantenimiento o edificar tras 15 años paralizado

Luis Méndez

La RIbera |

Solar en la calle Joanot Martorell de Alzira

La propiedad del solar de la calle Joanot Martorell de Alzira ha retirado el agua estancada según ha comunicado en el Ayuntamiento la empresa contratada para hacer ese trabajo. Esta es la culminación a la orden de ejecución que impuso la junta de gobierno local a propuesta del departamento de Urbanismo.

Hay que recordar que, desde el año 2010, la propiedad ha limpiado el agua estancada en alguna ocasión, pero la problemática ha sido recurrente hasta ahora. A lo largo de estos quince años, el departamento de Urbanismo ha incoado hasta ocho órdenes de ejecución, en que se instaba a la propiedad a cumplir sus deberes legales. En la última orden de ejecución, desde el departamento de Urbanismo se ha ordenado a la propiedad la extracción del agua estancada en el solar y la limpieza y desinfección de este, para evitar así las molestias a los vecinos y vecinas de la zona, orden que se ha cumplido con el vaciado del agua estancada.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado también la obligación de conservar el solar en perfectas condiciones de salubridad, con tareas periódicas de mantenimiento.

El concejal de Urbanismo es Andrés Gomis.

