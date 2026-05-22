La Policía Local de Carlet evita un robo agrícola

Una rápida actuación de la Policía local de Carlet permitió evitar anoche un robo agrícola y recuperar aproximadamente 40 kg de melocotón tipo paraguayo.

Durante un servicio ordinario de vigilancia en zona rural, agentes de la Policía local detectaron un vehículo estacionado en actitud sospechosa en una explotación agrícola de la partida El Pla, en horario nocturno y en una zona con escaso tráfico.

Ante las circunstancias observadas y dentro de las actuaciones preventivas que se llevan a cabo durante la campaña de recolección, los agentes realizaron una inspección de la zona y localizaron dos individuos en el interior de una parcela agrícola recolectando fruta sin autorización. Estas dos personas quedan ahora investigadas por un presunto delito de hurto.