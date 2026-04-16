El Perelló, Sueca y Mareny de Barraquetes trasladan a Costas las principales necesidades del litoral

El alcalde de José Codoñer, junto a los alcaldes de Sueca, Julián Sáez, y de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, mantuvieron ayer 15 de abril, una reunión con el jefe de la Demarcación de Costas en Valencia, Javier Estevan, con el objetivo de abordar diferentes cuestiones que afectan al litoral de la zona.

El encuentro se ha producido a las puertas de una nueva campaña veraniega, en un contexto clave para preparar las playas y garantizar las mejores condiciones tanto para vecinos como para visitantes. Durante la reunión, la delegación de alcaldes ha trasladado diversas problemáticas relacionadas con la costa, poniendo el foco en la necesidad de actuar de forma coordinada entre administraciones.

Entre los principales asuntos tratados destaca la aplicación del nuevo canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, vigente desde este año, así como la inminente aportación de arena en el tramo de playas comprendido entre El Perelló y Motilla.

Según ha informado la Demarcación de Costas, los trabajos de aportación de arena está previsto que comiencen entre los días 20 y 25 de mayo, con una duración aproximada de dos semanas. Posteriormente, se llevará a cabo la regeneración del sistema dunar, una actuación fundamental para la protección del litoral.

El alcalde de El Perelló, José Codoñer, ha valorado positivamente la reunión y ha subrayado la importancia de estas actuaciones: “Estamos ante unas semanas clave para garantizar que nuestras playas estén en las mejores condiciones posibles. La coordinación con Costas es fundamental para dar respuesta a las necesidades de nuestro litoral y ofrecer un entorno seguro y atractivo durante la temporada estival, debemos trabajando de forma conjunta con el resto de municipios afectados y las administraciones competentes para dar solución a los retos estructurales que presenta la costa”.