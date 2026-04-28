Conciliación

El patio del Almassaf abrirá por las tardes para la práctica de deportes

Se trata de un servicio demandado por la ciudadanía y que será supervisado por monitores

Virginia Delgado

La Ribera |

El Ayuntamiento de Almussafes abrirá el patio del colegio Almassaf por las tardes para el juego libre y la práctica de actividades deportivas.

Un servicio que se pone a disposición de la ciudadanía hasta el próximo 18 de junio.

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha destacado que se trata de algo muy reivindicado por la población y que los jóvenes y niños que quieran podrán usar estas instalaciones para practicar actividades saludables, todas ellas dirigidas por un monitor.

Una nueva iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Almussafes para fomentar la actividad física, la convivencia y los hábitos de vida saludables entre los más pequeños.

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