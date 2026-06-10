El Palacio de Justicia de Alzira abrirá sus puertas en el mes de julio

La Primera quincena de julio entrará en funcionamiento el nuevo Palacio de Justicia de Alzira.

Así lo ha anunciado hoy la consellera de Justicia, Transparencia y participación, Nuria Martínez, quien ha visita los últimos trabajos que se están llevando a cabo en este edificio, que finalmente ha supuesto una inversión de 23 millones de euros y que se viene reclamando desde hace 30 años.

Martínez ha incidido en que es una prioridad la unificación de las sedes judiciales para adaptarse a la nueva ordenación el Estado en el ámbito judicial español y que transforma los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia. Todo con el objetivo de ofrecer una justicia más ágil para el ciudadano.

En este sentido, la consellera ha indicado que también se trabaja en acabar con la dispersión de los juzgados de Sueca, donde se está a la espera de la cesión por parte del Ayuntamiento de los terrenos en los que poder ubicar también un nuevo Palacio de Justicia.

Por su parte, el Decano del colegio de abogados de Alzira, Agustín Ferrer, ha manifestado que ahora que ya se tiene con lo que más cuesta que son las instalaciones se necesitaría más personal con la creación del juzgado número 8, que ya se ha solicitado al Ministerio de Justicia.