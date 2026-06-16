Las obras de la confluencia de los barrancos Barxeta y Casella en Alzira se licitarán a final de mes

Las obras de la nueva confluencia del Barxeta con el Casella en Alzira se licitarán a finales de este mes de junio.

Así lo ha comunicado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

El proyecto cuenta con un presupuesto de un millón de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que podría estar culminado la próxima primavera.

Esta intervención es el segundo de los tres macroproyectos destinados a incrementar el caudal del barranco de la Casella antes de desembocar en el Júcar.

El primer proyecto, ya en marcha, es la construcción del nuevo puente frente a Vilella, a 100 metros del actual puente de Xàtiva. Conlleva el derribo de tres casas y del molino de Montagud junto al río Casella.

La segunda fase, que es la que ahora se ha anunciado, es la modificación de la desembocadura del barranco de Barxeta con el Casella para acelerar el desagüe hacia el río Júcar.

Por último, en 2027 se prevé la ampliación del cauce del Casella desde el nuevo puente hasta su unión con el Júcar en el término de Alzira. Una obra que cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros. El objetivo de esta actuación es corregir el tramo final del Barxeta con un diseño curvo basado en la naturaleza para evitar tapones hidrológicos.