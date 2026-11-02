Mompó defiende el Plan Nacional de Relevo Generacional para garantizar el futuro de la agricultura valenciana

El presidente del PP de la provincia, Vicent Mompó, ha visitado esta mañana la Finca Sinyent en Polinyà de Xúquer. para trasladar las medidas electorales del PP relativas a la agricultura. Con esta visita a la finca experimental de AVA, Mompó quiere poner en valor la agricultura valenciana en la precampaña para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Mompó defiende la implantación de un Plan Nacional de Relevo Generacional para asegurar el futuro agrícola valenciano. Entre las medidas propuestas destacan incentivos fiscales, un bono de incorporación de hasta 15.000 euros y una cuota mensual reducida para jóvenes agricultores.

Asimismo, Mompó ha subrayado la necesidad de reducir la burocracia, reforzar las ayudas al gasóleo y aplicar una política hídrica nacional basada en criterios técnicos.

Por su parte, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha calificado las elecciones del 29 de noviembre como un momento clave y reclama la colaboración conjunta para garantizar que quienes trabajan la tierra puedan vivir dignamente de ella.