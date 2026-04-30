Mejores salarios, una vivienda digna y la regulación de los inmigrantes se reivindican este 1º de Mayo

Los sindicatos UGT y CC.OO han hecho hoy en Alzira un llamamiento a participar en la manifestación con motivo del 1º de Mayo en Valencia bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

El secretario general comarcal de CC.OO, Andrés Bermejo, ha reivindicado que los salarios actuales siguen favoreciendo el vivir para trabajar y que, además, ese trabajo, en muchos casos no alcanza para pagar una vivienda digna. Ha puesto como ejemplo la reactivación de la construcción de viviendas en Alzira, pero donde los precios son desorbitados y de pequeño tamaño.

Por su parte, Eduardo Gómez, secretario general comarcal de UGT, aboga por la regularización de los inmigrantes, al tiempo que insiste en que gracias a estas personas la natalidad en España crece.

El Dia día Internacional de los Trabajadores llega, además, con un convocatoria de huelga indefinida en el sector educativo. Una huelga sin precedentes que, para Bermejo, ha ocasionado la falta de diálogo del actual gobierno en la Generalitat.

Otra de las reivindicaciones de este 1º de Mayo es la actualización de las enfermedades profesionales.