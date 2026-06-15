Luto en Sellent tras la muerte del hijo de la exalcaldesa

Luto y consternación en Sellent, un pequeño municipio de unos 400 habitantes de la comarca de la Ribera Alta, por el fallecimiento del hijo menor de la exalcaldesa, Raquel Sancho.

El Ayuntamiento de Sellent ha declarado el luto oficial en el municipio de Sellent, durante hasta este miércoles. Durante este periodo las banderas exteriores de los edificios municipales ondearán a media asta. Además, se suspenderán las actividades municipales programadas durante el periodo de luto oficial.

El chico, de unos 15 años, falleció este sábado en el Hospital La Fe de València como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico en la CV-195 a la altura de Caudiel, en el Alto Palancia, cuando la motocicleta en la que viajaba el menor como pasajero se salió de la carretera por "gravilla en la calzada", El joven fue evacuado en helicóptero hasta La Fe, donde falleció a las pocas horas.

El entierro tendrá lugar esta tarde a alas siete en la Iglesia de Sellent. Diferentes Ayuntamientos como el de Gavarda, Beneixida y Càrcer han mostrado su tristeza por este suceso y transmiten sus condolencias a los familiares.