Localizan con vida a una joven desaparecida en Alzira tras un amplio operativo de búsqueda

El dispositivo de emergencia desplegado para localizar a una joven de Alzira desaparecida desde el martes por la tarde ha logrado encontrarla con vida a primera hora de la tarde del miércoles.

La joven ha sido localizada en el Barranc de Borja, cerca de la Cova de la Galera, en un paraje de montaña de Favara próximo al término de Alzira, después de que un corredor de montaña escuchara sus gritos y diera aviso.

Un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos ha trasladado al equipo de rescate en altura y a personal médico, que le han prestado una primera atención antes de evacuarla a un centro sanitario. La joven había pasado la noche a la intemperie.

En el operativo han participado Guardia Civil, bomberos, unidades forestales, drones y equipos caninos, tras la denuncia de la familia y varios avisos vecinales.