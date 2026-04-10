Identificados por robar con el método de la siembra en el parking de un supermercado en Montserrat

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Market Gior', ha destapado la actividad delictiva de un grupo itinerante conformado por cinco delincuentes especializados en cometer hurtos en parkings de centros comerciales de diferentes provincias españolas, entre ellas Valencia, mediante el método de 'la siembra'.

Los presuntos autores, de forma previa a la comisión de las acciones delictivas, alquilaban un vehículo para el desplazamiento hasta los parkings de las grandes superficies comerciales que seleccionaban.

Una vez allí, escogían a las víctimas cuando abrían sus vehículos estacionados tras efectuar alguna compra, y aprovechaban este momento para llevar a cabo su actuación distrayendo a las víctimas con preguntas o supuestos robos y pinchazos mientras les sustraían efectos personales.

Uno de esos robos se produjo en la localidad de Montserrat. La investigación de los agentes continúa para tratar de localizarlos y detenerlos, encontrándose todos ellos plenamente identificados como vecinos de Madrid.