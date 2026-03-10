IDEA Alzira recibe el premio “Bon Govern” de la FVMP por su proyecto de innovación social FIND

El Ayuntamiento de Alzira ha sido galardonado en la VIII edición de los Premios Bon Govern 2025, organizados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). El reconocimiento se ha concedido al proyecto “FIND – Fostering Integral NEETs Development”, diseñado y ejecutado por el servicio de desarrollo local IDEA, en la categoría de Desarrollo Local, Empleo y Comercio.

La comisión evaluadora ha destacado esta iniciativa por su excelencia en la gestión pública y por su capacidad para transformar la realidad social del municipio, especialmente entre los jóvenes con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

El valor del trabajo de IDEA: calidad técnica y compromiso social

La concesión de este premio pone de relieve la excelencia del servicio IDEA en la captación y gestión de recursos internacionales en beneficio directo de la ciudadanía. El Ayuntamiento de Alzira ha sido la única entidad de la Comunitat Valenciana y una de las seis de todo el Estado seleccionada en esta convocatoria europea, lo que evidencia la alta capacidad técnica, la solvencia en la gestión y el enfoque innovador de los profesionales de IDEA.

La concejala de Gestión Económica, Empleo y Comercio, Gemma Alós, ha valorado muy positivamente este reconocimiento y ha destacado que «este premio es el resultado del trabajo constante de un equipo técnico muy cualificado y comprometido con la mejora de las oportunidades laborales de nuestra juventud».

Alós ha remarcado también que «desde el Ayuntamiento de Alzira continuaremos apostando por proyectos europeos que aporten recursos, innovación y nuevas oportunidades para las personas que más lo necesitan». Según la concejala, «iniciativas como FIND demuestran que las políticas públicas de empleo pueden tener un impacto real en la vida de las personas cuando se diseñan con rigor, sensibilidad social y visión europea».

Un impacto real en la vida de los jóvenes

El proyecto FIND ha tenido un impacto muy significativo en la empleabilidad y el desarrollo personal de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Con una inversión total de 524.901,98 euros, financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo Plus a través de la iniciativa ALMA, el programa ha utilizado la movilidad internacional en Italia como motor de cambio personal y profesional.

Los resultados avalan el éxito del proyecto:

· Inserción laboral y formativa: al finalizar el programa, el 70% de los participantes ya había conseguido un contrato de trabajo o se había reincorporado al sistema formativo.

· Activación total: el 100% de los participantes se activó antes de la finalización del proyecto.

· Desarrollo personal: los jóvenes han mejorado su autoconfianza, autonomía y habilidades para trabajar en entornos interculturales.

· Retorno social: se estima un retorno social de 2,13 euros por cada euro invertido, gracias a la elevada efectividad en la inserción sociolaboral.

Para la concejala Gemma Alós, «los resultados del proyecto demuestran que invertir en la formación, el acompañamiento y la experiencia internacional de los jóvenes es una de las mejores políticas de empleo que podemos impulsar desde el ámbito local».

El acto oficial de entrega de los Premios Bon Govern tendrá lugar en una fecha próxima al 3 de abril de 2026, coincidiendo con el 47 aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos.

Este reconocimiento consolida el proyecto FIND como una buena práctica de gestión municipal, alineada con los principios de impacto social, innovación y eficiencia en el uso de los recursos públicos.