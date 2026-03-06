Cullera hace historia con tres Senderos Azules y lidera la Comunidad Valenciana

Cullera ya es la ciudad de la Comunidad Valenciana con más Senderos Azules. Por primera vez en la historia ha conseguido este reconocimiento a la excelencia y calidad ambiental el sendero del Fort de Cullera, y han repetido un año más los senderos Playa y Estany de Cullera y Cap de Cullera.

Son, por lo tanto, 3 Senderos Azules que confirman la apuesta del municipio por seguir poniendo en valor su patrimonio natural y la sostenibilidad del entorno, todo desde una perspectiva exigente de criterios de calidad en cuanto a características del trazado, información, señalización e infraestructuras, conservación y gestión del patrimonio natural y cultural, y el uso público y disfrute. Además, los senderos de Cullera tienen un potente valor paisajístico y una fuerte integración de elementos culturales en sus distintos recorridos, lo que permite conectar con la historia y tradiciones del municipio.

ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), la entidad española que otorga estas distintivos, ha elegido el Auditorio Municipal de Cullera para hacer la entrega de los 194 Senderos Azules que se han conseguido en toda España en este 2026. Una red que supera ya los 1.200km integrando itinerarios que conectan naturaleza, cultura, salud y turismo sostenible.

Durante su intervención, el alcalde Jordi Mayor ha destacado que «hoy Cullera hace historia. Somos la ciudad de la Comunidad Valenciana con más Senderos Azules, y esto no es fruto de la casualidad, sino de una apuesta firme, sostenida y exigente por la calidad ambiental, la conservación de nuestro patrimonio y un modelo de turismo sostenible». «Nuestros itinerarios no solo ofrecen paisaje, sino también historia, tradiciones y una conexión directa con aquello que somos como pueblo”, ha señalado.

Sobre el nuevo reconocimiento al Fort de Cullera, Mayor ha afirmado que «es un galardón especialmente emotivo, porque pone valor a un espacio con una carga histórica y paisajística única. El Fort es un símbolo de nuestra identidad y, a partir de ahora, también un referente de excelencia ambiental reconocido a nivel nacional».

El alcalde también ha querido remarcar que «acoger la gala nacional de entrega de los Senderos Azules es un orgullo y una oportunidad para proyectar Cullera en todo el país como destino comprometido con la sostenibilidad y la excelencia».