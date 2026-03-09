La Policía Local de Algemesí detiene al responsable de esparcir basura en varias calles del municipio

La Policía Local ha detenido a un hombre después de sorprenderlo esparciendo bolsas de basura en varias calles de Algemesí. El individuo intentó huir de los agentes y llegó a exhibir un objeto metálico punzante antes de ser finalmente interceptado en el barrio del Raval de Sant Roc.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla, después de un aviso ciudadano, observó cómo un individuo había esparcido suciedad y restos de basura en la vía pública. Los agentes facilitaron al identificado dos bolsas para que recogiera esos residuos, siendo informado a continuación de que sería denunciado administrativamente por infringir la ordenanza municipal de convivencia.

A pesar de eso, poco después, los agentes volvieron a localizar al mismo hombre en la calle de los Árboles mientras volvía a esparcir bolsas de basura. Al advertir la presencia policial, el individuo huyó del lugar. La patrulla le requirió nuevamente que parase, pero el hombre aceleró la marcha hacia el barrio del Raval. Durante la persecución, los agentes observaron que llevaba un objeto metálico, aparentemente un punzón, que exhibió delante de los policías. Finalmente, los agentes consiguieron darle caza y lo detuvieron.