Llega el X Concurs d’Espardenyà de Alzira

El domingo 8 de marzo, la Plaça del Regne acogerá la Fiesta de l'Espardenyà de Alzira, que incluye el que será el X Concurso Nacional que lleva el nombre de Francisco José García, impulsor de la recuperación de esta receta. Comenzará a las 10 de la mañana y está organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alzira.

El Ayuntamiento continúa apostando por este concurso culinario, siendo el mejor dotado económicamente de la Comunitat Valenciana, con tres premios: el primero de 3.000 euros, el segundo de 1.500 euros y el tercero de 1.000 euros.

“Un año más llega el momento de celebrar este concurso en el que damos a conocer esta elaboración. Debemos agradecer a todas las empresas y entidades por formar parte de este día de fiesta”, ha recordado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

En esta décima edición, 30 restaurantes y 31 asociaciones se darán cita el próximo domingo en este tradicional concurso gastronómico.

• Los cocineros profesionales, que participan por invitación del comité organizador, se ubicarán en la plaza del Regne. Prepararán una espardenyà de 15 raciones, una de ellas para la cata a ciegas del jurado y el resto se destinará al reparto entre los vecinos y vecinas para que puedan probar cada preparación de manera gratuita.

• La plaza del Mercat acogerá las espardenyaes de las más de 30 asociaciones, que participan fuera de concurso. Su participación es una pieza fundamental para la consolidación de esta gran fiesta gastronómica.

El Ayuntamiento entregará la leña y los ingredientes (anguilas, conejo, patatas, huevos, agua, etc.), tanto a los cocineros profesionales como a los colectivos, para cocinar las 15 raciones de espardenyà.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Gemma Alós, se ha mostrado muy contenta de celebrar un año más esta Fiesta de la Espardenyà: “Es un día también de hermandad entre las entidades participantes, en el que queremos conseguir recuperar una receta tradicional. Invitamos a todos los alzireños y alzireñas a venir a disfrutar de esta jornada, donde pueden ver a grandes cocineros en directo, probar esta elaboración o disfrutar de buenos momentos junto a las asociaciones festivas”.

La décima edición aumenta también el número de participantes profesionales respecto a la edición anterior e incluye restaurantes de diversa procedencia, como por ejemplo un restaurante de Zúrich. “Cabe recordar que los restaurantes participan gratuitamente, porque entienden que cerrar su local para venir a participar supone un gran esfuerzo”, ha explicado la concejala.

Al finalizar el concurso se repartirán de forma gratuita raciones de las espardenyaes elaboradas por los restaurantes entre el público. El año pasado se repartieron 1.600 raciones. Por otro lado, las asociaciones participantes elaboran la espardenyà para después comerla en sus casales o sedes. Estas raciones, por tanto, no son de degustación, sino que tienen como objetivo pasar un día de fiesta. Este año, además, cabe destacar la participación por primera vez de asociaciones vecinales que se suman a las fallas, las cofradías, las filaes y las fiestas de barrio.