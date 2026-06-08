Guadassuar aprueba el presupuesto de 2026 que alcanza los 6,4 millones de euros

El Ayuntamiento de Guadassuar ha aprobado el presupuesto para el 2026. Unas cuentas de 6,4 millones de euros, y que todavía vienen marcadas por los efectos de la DANA.

El alcalde, Vicent Estruch, ha querido destacar que desde que entró a gobernar no se han tocado los impuestos, algo que repercute directamente en las economías familiares.

En cuanto a las inversiones, sólo de destina una partida de 132.000 euros, pero el alcalde ha explicado que espera superar los 3 millones de euros de remanente cuando se realice la liquidación del 2025. Con este dinero pretende duplicar la asignación fijada en el presupuesto de 2026 de 60 mil euros para mejoras las condiciones del Colegio Balmes.

Por otro lado, el alcalde ha explicado que se sigue en la reconstrucción de la localidad tras la DANA y ha apuntado que actualmente se está trabajando en el reten policial. Unas instalaciones en las que se van a invertir unos 200.000 euros y que espera que estén operativas en septiembre.