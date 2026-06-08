El Gobierno destina 6 millones para recuperar caminos e infraestructuras agrarias dañadas por la dana en Real

El Gobierno ha destinado seis millones de euros para la recuperación de los caminos rurales y otras infraestructuras agrarias afectadas por la dana en la localidad de Real.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños tras la dana, Zulima Pérez, han visitado junto al alcalde de Real, Gerardo López, la actuación del ejecutivo central para la recuperación de los caminos rurales y otras infraestructuras agrarias en este municipio.

En concreto, el Ministerio de Política Territorial ha invertido más de dos millones de euros para la reparación de diez kilómetros de caminos en las partidas de la Serreta, el Carritxal, Barassa, Llometa Roja, la Paridera, l'Algoder y Colmeners.

A ellos se suman los cerca de 4,1 millones de euros que Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado a la reconstrucción de caminos agrícolas, a las comunidades de regantes de La Serreta y La Escala, la de la Acequia Madre de Real y la de la Acequia Chanques y a las explotaciones agrícolas.

En total, la inversión total del Gobierno en Real para la reconstrucción tras la dana supera 44 millones de euros.