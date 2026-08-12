La Generalitat invierte 500.000 euros para dotar a Carcaixent de una nueva pista de atletismo

La Generalitat Valenciana invierte 500.000 euros para dotar a Carcaixent de una nueva pista de atletismo. La actuación permitirá disponer de una pista de seis calles y nuevas zonas para la práctica de diferentes disciplinas de atletismo

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha destacado que “la renovación de la pista da respuesta a una necesidad del municipio y al crecimiento de la práctica deportiva en Carcaixent, dotando a clubes, escuelas y deportistas de unas instalaciones a la altura de la actividad que desarrollan”.

La Generalitat destinará este año, 20 millones de euros específicamente a infraestructuras deportivas municipales, dentro del programa global de Fomento de la Actividad Deportiva.

Entre las actuaciones previstas en Carcaixent se encuentra la pavimentación de la pista de carreras, la ejecución de zonas para salto de longitud y triple salto, una ría para carreras de obstáculos y espacios destinados a lanzamiento de peso, disco, martillo y jabalina.

También se habilitarán zonas para salto con pértiga y salto de altura, se instalará el equipamiento deportivo necesario y se ejecutarán actuaciones complementarias de saneamiento, marcaje y señalización.

Asimismo, el proyecto incorpora mejoras de accesibilidad, con la creación de un itinerario accesible en el entorno de las gradas para las personas con movilidad reducida.