Fortaleny contará con un parque ajardinado de 17.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Fortaleny va a iniciar la adecuación del Parc del Caminás, una zona adquirida por el consistorio a la entrada del municipio con un total de 17.000 metros cuadrados. Cuando finalice eta actuación este parque ajardinado será uno de los más grandes de la comarca.

La compra de los terrenos ha sido posible gracias al Plan de Inversiones de la Diputació de Valéncia 24-27 y ha supuesto una inversión de 115 mil euros.

El alcalde de Fortaleny, Antonio Selles, ha explicado que el objetivo de adquirir estas parcelas no se sólo para adecuar este parque como zona lúdica, sino disponer de espacio en un futuro para ampliar la zona deportiva y poder construir un nuevo colegio, si se da la oportunidad con algún Plan Edificant.

Respecto al colegio del municipio, el San Antonio Abad, el alcalde ha indicado que cuando acabe el curso se iniciarán mejoras en el centro con la instalación de climatización, la reforma de los baños y la adecuación del patio. Todo ello con 650 mil euros que ha recibido Fortaleny de un Plan Edificant.