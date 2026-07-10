Doce personas han sido asistidas por inhalación de humo tras incendiarse un edificio en Cullera

Doce personas, entre ellas un bebé de 10 meses, han tenido que ser asistidas este jueves por inhalación leve de humo tras declararse un incendio en la sexta planta de un edificio de 15 alturas en Cullera, concretamente en la calle del actor Ismael Merlo.

Los bomberos extinguieron rápidamente el fuego, que comenzó pasadas las 16:00 horas, obligando a evacuar a parte del vecindario y a confinar a los residentes de los pisos superiores en las terrazas.

Los servicios médicos trasladaron a tres afectados al Hospital La Ribera y a un hombre al centro de salud local tras movilizar cuatro ambulancias.

Por otro lado, un incendio en la tarde de este jueves en el Pla de Rafelguaraf, junto a Carcaixent, activó a los servicios de emergencia.

Protección Civil, que vigilaba el Puig Gros, intervino con rapidez y frenó el fuego antes de llegar los bomberos.

Desde el Ayuntamiento de Carcaixent han informado de que la Brigada de Obras apoyó el operativo ante la falta de agua durante las horas que duró el incendio, trabajando con la Guardia Civil y vecinos.

Además, la Policía Local tuvo que actuar en otro incendio en una parcela de Sant Blai.