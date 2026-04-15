La Diputación de Valencia asigna casi un millón de euros a los ayuntamientos de la Ribera para gestión forestal y prevención de incendios

La Diputació de València ha asignado 900.000 euros a los ayuntamientos de la Ribera para gestión forestal y prevención de incendios.

La distribución de las ayudas atiende a criterios como el tamaño del municipio, la extensión de masa forestal o la existencia de planes forestales y espacios naturales protegidos.

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha presentado, junto al diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, las novedades de la edición 2026 del programa de subvenciones en materia de gestión forestal y prevención de incendios.

Se trata del programa anual Gestifoc que este año, según ha anunciado el propio Mompó "ha rediseñado completamente su operativa para simplificar al máximo la burocracia por parte de los ayuntamientos que permitirá que las acciones se lleven a cabo de manera más ágil.

Los 900 mil euros que van a recibir los consistorios en La Ribera se distribuirán entre 42 municipios, con cantidades que oscilan entre los 5 mil de Benifaió y los 95 mil euros que corresponden a Tous.

Con un montante global de 8 millones de euros, la edición 2026 de Gestifoc contempla dos líneas de actuación. Por un lado, se destinan 2 millones de euros a los municipios propietarios de montes para desarrollar trabajos de gestión forestal, como tratamientos silvícolas y mejora de masas vegetales. Por otro, se movilizan 6 millones de euros para ejecutar las infraestructuras previstas en los planes locales de prevención de incendios, incluyendo áreas cortafuegos, mejora de caminos forestales y puntos de agua para la extinción.