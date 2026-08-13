La Diputació crea una red de municipios para impulsar la gestión inteligente de los servicios públicos

La Diputació de València continúa con su firme propósito de modernizar la administración local de la provincia, mejorando la eficiencia y la conectividad de sus instituciones. Con este objetivo, el área de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación, que dirige el diputado Juan Ramón Adsuara, ha anunciado la creación del grupo de trabajo ‘Smart Provincial’. Se trata de una red piloto que nace integrada por nueve municipios y está orientada a fomentar la colaboración entre administraciones locales en el ámbito de la transformación digital, la gestión inteligente del territorio y la explotación del dato.

Este grupo nace con una vocación eminentemente colaborativa y práctica, constituyendo un espacio permanente de intercambio de conocimiento, identificación de necesidades comunes y definición conjunta de proyectos y casos de uso de interés compartido. Los municipios que lo forman tienen una gran experiencia e interés en el desarrollo de iniciativas Smart City, gobierno del dato, interoperabilidad y digitalización de servicios públicos.

En la fase inicial participan los ayuntamientos de Torrent, Paterna, Sagunto, Cullera, Gandia, Manises, Catarroja, Alfafar y Alzira. No obstante, la iniciativa mantiene una vocación abierta, pudiendo incorporarse nuevos municipios interesados en participar en las distintas líneas de trabajo que se vayan definiendo conjuntamente.

Objetivos y funcionamiento

Uno de los ejes estratégicos más destacados de esta nueva alianza es la creación de un sistema de prevención de alertas climáticas que pueda ayudar a los consistorios a tomar decisiones con la suficiente antelación. Esta herramienta proporcionará datos en tiempo real. Otros de los objetivos definidos en la hoja de ruta del grupo son identificar retos comunes susceptibles de abordarse mediante la utilización de datos, tecnología e interoperabilidad; compartir experiencias, buenas prácticas y casos de éxito entre municipios; e impulsar la reutilización de soluciones, desarrollos y modelos de gestión ya existentes.

También se busca favorecer la colaboración técnica entre los municipios participantes y la Diputació de València; analizar oportunidades de integración con fuentes de datos abiertas de ámbito local, autonómico, estatal y europeo; así como facilitar el acceso a espacios de datos nacionales y europeos relacionados con movilidad, turismo, sostenibilidad, resiliencia y gestión urbana.

Por último, la red promoverá iniciativas conjuntas orientadas a la mejora de la toma de decisiones y la prestación de servicios públicos, y también explorará modelos de gobernanza del dato e interoperabilidad que faciliten la colaboración entre administraciones.

En cuanto a su funcionamiento, el grupo está desarrollando su actividad mediante reuniones periódicas, sesiones de trabajo temáticas e intercambio continuo de información entre sus miembros, definiendo conjuntamente las prioridades y líneas de actuación que se consideren de mayor interés para los municipios participantes.

La Diputación actúa como entidad coordinadora y facilitadora de la iniciativa, aportando soporte técnico, capacidades de integración y espacios de colaboración, sin perjuicio de que todos los municipios participantes contribuyan de forma activa a la definición de objetivos, propuestas y casos de uso.

El grupo de trabajo tomará como referencia el documento elaborado por la FEMP sobre datos abiertos, lo que permite normalizar nomenclatura, definición de conjunto de datos, metadatos, diccionario de datos e infografía. La participación en el grupo no implica ningún compromiso económico para los municipios y tiene como finalidad generar un entorno de trabajo colaborativo que permita compartir conocimiento, reducir esfuerzos duplicados y acelerar la implantación de soluciones de valor para las entidades locales.