La Diputació completa la ayuda al Fossar d'Alzira para identificar los restos de 211 represaliados por el franquismo

Entre el 1 de mayo de 1939 y el 29 de abril de 1940, más de 200 personas fueron represaliadas por el franquismo en Alzira y enterradas en fosas comunes del cementerio de la capital de la Ribera Alta. La delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia, que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha destinado en los últimos tres años más de 300.000 euros para contribuir a los principios de verdad, justicia y reparación, subvencionando los proyectos de exhumación e identificación de las víctimas impulsados por la asociación Fossar d’Alzira.

La delegación provincial de Memoria firmó un primer convenio con el Fossar en 2023, con una dotación económica de 109.000 euros para cubrir la fase de extracción de los restos sepultados en el memorial y la posterior reconstrucción de los cuerpos, mezclados en el interior de los sacos y afectados por las filtraciones de agua. Los trabajos resultaron tan complejos que la asociación tuvo que renunciar a la ayuda de la Conselleria para abordar la identificación genética, que tuvo que posponerse.

Nueva ayuda en 2025

Una vez finalizados los trabajos de individualización de los más de 200 cuerpos hallados, la delegación que dirige Natàlia Enguix concedió una nueva subvención al Fossar de Alzira en septiembre de 2025, una ayuda de 185.000 euros para la identificación de los restos que se ha distribuido en dos anualidades. En estos momentos, la corporación ha aprobado la justificación de los 129.000 euros invertidos el pasado año en el proceso genético para identificar a las víctimas y ha ordenado el pago de los 56.000 euros asignados a las cuentas de 2026.

Actualmente, se han remitido más de 200 muestras de restos esqueléticos al laboratorio de Antropología forense, junto a muestras de familiares que puedan servir como referencia para los cotejos de parentesco. En el caso del cementerio de Alzira, donde más de la mitad de los represaliados proceden de la propia capital de la Ribera Alta y municipios como Carcaixent y Guadassuar, una treintena de familias buscan identificar a su antepasado.