Detenido el autor de un robo con fuerza en un comercio de Algemesí

La Policía Local de Algemesí, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, ha detenido al autor de un robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial del municipio. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, cuando el individuo, con antecedentes por delitos similares, fracturó el cristal del local para acceder al interior y sustraer alrededor de 200 euros de la caja registradora, en un momento en que el comercio estaba cerrado al público.

Tras cometer el robo, el hombre huyó por las calles cercanas. La rápida colaboración ciudadana, mediante el aviso inmediato a los cuerpos de seguridad, permitió activar un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización y detención en pocos minutos.

En el momento de la intervención, el individuo ya se había deshecho de la caja registradora. No obstante, durante el registro, los agentes recuperaron el dinero sustraído, tanto en billetes como en monedas.

Una vez identificado, se comprobó que el detenido contaba con un amplio historial de antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, siendo una persona habitual en este tipo de hechos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha destacado que la rapidez de los vecinos al dar la voz de alarma “ha sido determinante para que la Policía Local y la Policía Nacional pudieran actuar con eficacia, logrando detener a un delincuente reincidente y recuperar el dinero sustraído”. Asimismo, ha puesto en valor “la coordinación entre cuerpos policiales y la importancia de la implicación ciudadana en la seguridad del municipio”.

Por su parte, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha manifestado “el cansancio que supone para la ciudadanía y la Policía que un delincuente reincidente sea detenido constantemente y puesto en libertad de forma inmediata. Este delincuente fue detenido hace una semana por entrar a robar en una vivienda habitada, y tras quedar en libertad cometió este nuevo robo, que se suma a detenciones anteriores. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar estas situaciones? ¿Cuándo piensa el Gobierno del Estado tomar medidas? Es insostenible”.

El detenido, junto con los efectos recuperados y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición judicial.