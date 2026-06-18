Agricultura

El deslinde del Dominio Público Hidráulico tras la DANA afectará a 100 hectáreas de campos en La Ribera Alta

AVA-ASAJA exige indemnizaciones justas para los agricultores que van a perder sus propiedades

Virginia Delgado

La Ribera |

AVA-ASAJA exige frenar el nuevo deslinde del Dominio Público Hidráulico tras la DANA

Y es que el Gobierno de España prevé incorporar al Dominio Público Hidráulico unas 100 hectáreas de suelo agrícola de la Ribera Alta, situadas en áreas inundadas junto a los ríos Magro y Júcar.

Esta reconfiguración del Ministerio para la Transición Ecológica afecta a campos de Turís, Llombai, Alfarb y Carlet.

AVA-ASAJA exige suspender de inmediato el nuevo trazado cartográfico. La organización agraria defiende que la riada fue una crecida "extraordinaria" y no ordinaria, por lo que incumple legalmente los criterios de la Ley de Aguas. El responsable del departamento de expropiaciones de AVA-ASAJA, Juan Manuel Peiró, reclama indemnizaciones justas para los afectados que perderán sus propiedades.

La asociación ya coordina alegaciones en los municipios damnificados y no descarta acudir a los tribunales.

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