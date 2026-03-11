Cullera coordina un dispositivo de seguridad, prevención y emergencias para las Fiestas Mayores 2026

Cullera pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad, prevención y atención a emergencias con motivo de la celebración de las Fiestas Mayores de Cullera 2026, la cita festiva más destacada del calendario local que cada año reúne miles de personas en el municipio en cerca de un centenar de actos diversos y que este año se celebra del 11 al 19 de abril.

Esta mañana se ha celebrado la Junta Local de Seguridad para coordinar todo este operativo con los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias, y los servicios municipales. El alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, ha presidido esta convocatoria junto con el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez. Una reunión en la que también han participado Policía Local de Cullera, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, así como responsables de emergencias y promotoras de eventos.

El plan contempla una especial atención y refuerzos en los actos con mayor afluencia de público, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, velar por el correcto desarrollo de los actos festivos, y que se pueda disfrutar de la programación festiva con total tranquilidad. También se maximizará la vigilancia en las actividades celebradas durante los fines de semana, en los grandes eventos musicales y culturales, en los espectáculos pirotécnicos, y en los festejos taurinos.

Entre otros, para maximizar la tarea preventiva se desarrollarán controles de afluencia y aforo, controles en accesos, ordenación del tráfico y de perímetros de seguridad, y operativos de vigilancia y controles de alcohol y drogas.

El Ayuntamiento hace también un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para que las celebraciones se desarrollan en un ambiente de convivencia, respeto y seguridad. Precisamente, en distintas jornadas se ubicarán un Punto LGTBIQ+ y un Punto Violeta.