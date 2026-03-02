Cullera contrata 71 personas con el II Plan de Empleo por la DANA

71 personas han empezado hoy a trabajar en el Ayuntamiento de Cullera a través del II Plan de Empleo por la DANA, una convocatoria con la que el consistorio ha recibido una subvención de 575.160 € por parte del Gobierno de España para poder hacer estas contrataciones que tendrán una duración de 4 meses.

A través del Labora, se han contratado distintos perfiles como operarios, peones, ingenieros, administrativos y técnicos con distinta formación. Estas incorporaciones permitirán reforzar las tareas de distintos departamentos como medio ambiente, playas, agricultura, cultura, informática, patrimonio, juventud o servicios urbanos, entre otros.

Se trata de la segunda convocatoria de este tipo de ayudas para municipios que se han visto afectados por la DANA del 2024. En la primera convocatoria Cullera contrató 84 personas desocupadas y con una inversión que superaba los 800.000 €. Por eso, en total, el Ayuntamiento de Cullera ha recibido 1.3 millones con los que ha podido hacer 155 contrataciones.

En esta línea se ha pronunciado el alcalde Jordi Mayor quién ha reiterado que «gracias al apoyo del Gobierno de España, Cullera hemos podido movilizar 1.3 millones de euros en dos convocatorias que han supuesto más de 150 oportunidades laborales».