La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba con un turismo que superaba en más del doble la velocidad máxima permitida en Turís

En un servicio de vigilancia y verificación de la velocidad, establecido por un equipo de radar del Destacamento de Tráfico Valencia A en la CV-415, a la altura del término municipal de Turís, se detectó a un turismo Volvo V-50 circulando a 181 km/h en una limitación de 80 km/h.

Los agentes procedieron a la parada e identificación del conductor, de 46 años, que ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor superando los límites de velocidad en más de 80 Km/h.

El Código Penal prevé penas que pueden conllevar penas de prisión de hasta seis meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena