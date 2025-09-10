sucesos

La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba con un turismo que superaba en más del doble la velocidad máxima permitida en Turís

El turismo fue detectado circulando a 181 Km/h por una vía convencional limitada a 80 Km/h y frecuentada por ciclistas

Luis Méndez

La Ribera |

Control de velocidad de la Guardia Civil de Tráfico
En un servicio de vigilancia y verificación de la velocidad, establecido por un equipo de radar del Destacamento de Tráfico Valencia A en la CV-415, a la altura del término municipal de Turís, se detectó a un turismo Volvo V-50 circulando a 181 km/h en una limitación de 80 km/h.

Los agentes procedieron a la parada e identificación del conductor, de 46 años, que ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor superando los límites de velocidad en más de 80 Km/h.

El Código Penal prevé penas que pueden conllevar penas de prisión de hasta seis meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena

