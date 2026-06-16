Cruz Roja va a destinar 3,5 millones de euros a agricultores afectados por la DANA en La Ribera

Cruz Roja moviliza 3,5 millones de euros para reactivar el sector agrícola de la Ribera tras la DANA.

La institución ya ha entregado ayudas de entre 1.000 y 2.000 euros a más de 2.500 pequeños agricultores afectados en Alzira y Algemesí.

Más de 19 meses después de la trágica DANA de octubre de 2024, Cruz Roja continúa liderando los esfuerzos de recuperación en la provincia de Valencia. Gracias a las donaciones de particulares, empresas y administraciones, la entidad ha movilizado más de 3,5 millones de euros dirigidos específicamente a paliar los graves daños sufridos por el sector agrícola en las localidades de Alzira y Algemesí.

El desbordamiento de ríos y barrancos provocó la pérdida de infraestructuras y la contaminación de suelos. Según explica Isabel Bayarri Beltrán, referente técnica de medioambiente del Plan de recuperación DANA de Cruz Roja en Valencia, "muchos campos se han recuperado tras año y medio, pero otros han tenido que ser abandonados por el alto coste que supone su rehabilitación".

En colaboración con la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cruz Roja ha diseñado un programa que entrega ayudas directas de entre 1.000 y 2.000 euros a pequeños agricultores.

Hasta la fecha, 2.549 profesionales ya han recibido estos fondos, sumando un total de 3.050.000 euros ejecutados dentro de un plan previsto a tres años. El objetivo final es alcanzar a más de 3.000 beneficiarios.

Un ejemplo de esta situación es Ramón Flor, agricultor de Alzira cuya explotación de dos hectáreas junto al río Verde quedó sepultada bajo cuatro metros de agua. "La parte más cercana al río acabó con mis naranjos. No he tenido más remedio que cortar, triturar leña y volver a plantar de cero. Voy a emplear la ayuda íntegramente en comprar árboles y transformar el campo, porque vivo de ello", relata agradecido.

Cualquier profesional agrícola de la zona afectada que necesite acceder a esta prestación debe acudir a su sede de Cruz Roja más cercana.