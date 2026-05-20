Corbera licita las obras del Centro de Día

En dos años Corbera contará con un Centro de Día.

Y es que el Ayuntamiento ha firmado esta semana la adjudicación del contrato para las obras de reforma, ampliación y habilitación de las antiguas dependencias del colegio de la localidad, ubicado en pleno centro histórico, para convertirlo en un Centro de Día para personas Mayores, con capacidad para 40 usuarios.

La alcaldesa de Corbera, Mentxu Balaguer, ha mostrado su satisfacción por haber llegado a este momento, puesto que el gobierno local lleva desde 2019 trabajando para poder contar con estas instalaciones en el municipio, dado que la población cada vez está más envejecida.

El Ayuntamiento sufragará el coste de este proyecto gracias a los dos millones de euros del Pla Convivint 2021-2025, con el que se firmó un acuerdo de colaboración a tres bandas entre el consistorio, la Diputació de València y la Generalitat.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 22 meses y se han adjudicado por un importe de 1.750.000 euros.