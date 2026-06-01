La Confederación Hidrográfica del Júcar aumenta la seguridad frente a avenidas en el río Magro en Carlet, l’Alcudia, Guadassuar y Algemesí

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha aumentado la seguridad frente a avenidas en el río Magro con actuaciones de emergencia en Carlet, l’Alcudia, Guadassuar y Algemesí. Localidades gravemente afectadas tras la DANA de 2024.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 15 millones de euros, encaran ya su fase final y está previsto que concluyan por completo en los próximos días.

Además de reforzar la protección frente a inundaciones, estas intervenciones permiten recuperar la funcionalidad y mejorar la capacidad hidráulica del río Magro.

En l’Alcudia, se ha estabilizado la margen derecha del río Magro con un nuevo muro de un kilómetros.

Las actuaciones que se desarrollan en Guadassuar avanzan a buen ritmo y se centran en la estabilización y reparación de los taludes más afectados de la margen derecha del río Magro.

En Carlet el objetivo era recuperar la funcionalidad del cauce del río Magro a su paso por el municipio, para lo que ha sido necesaria la eliminación de la antigua pista de atletismo, construida en dominio público hidráulico y en zona inundable.

Por último, en Algemesí se ha reforzado la seguridad del entorno urbano desde el barrio de El Raval y mejorado la capacidad de respuesta del encauzamiento del río.