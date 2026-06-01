Comienzan los trabajos de regeneración de las playas de Sueca

Desde este lunes, se cierran las playas comprendidas entre el puerto de El Perelló y Motilla por el inicio de los trabajos de regeneración que va a llevar a cabo en esta zona de litoral el Ministerio para la Transición Ecológica.

La actuación, como ha explicado la concejal de Servicios Municipales de Sueca, Pilar Moncho, se prolongará durante tres semanas, por lo que el acceso a estas playas está prohibido por el riesgo que conlleva para los usuarios la utilización de maquinaria pesada en la arena.

Una vez finalizada la actuación, se irán abriendo gradualmente las playas según las indicaciones del Ministerio. Por su parte, los paseos marítimos estarán abiertos durante todo el proceso.

Desde el Ayuntamiento han lamentado que el Ministerio, como responsable de la obra, no haya facilitado información a la ciudadanía, por ello el consistorio ha colocado carteles informativos en todos los paneles del paseo marítimo.

En total, el gobierno de España tiene previsto realizar una aportación de arena de 775.000 m³, que propiciará que la superficie de playa ese incremente una media de hasta 22 metros.