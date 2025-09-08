Cinco heridos en un accidente en la A-7 en Alginet

Un total de cinco personas --dos mujeres y tres hombres-- han resultado heridas este domingo al sufrir un accidente en la A-7, en Alginet dirección a Albacete.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado una ambulancia SAMU y dos SVB. El SAMU ha llevado al Hospital de la Ribera a un hombre de 33 años con contusión en pared torácica.

El SAMU también ha atendido a las otras cuatro personas por fractura de cadera y diversas contusiones. Posteriormente, han sido trasladadas por los SVB al Hospital de la Ribera.