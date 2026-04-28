Catadau inicia las mediciones para el nuevo colector que evite inundaciones en la zona norte de la localidad

El Ayuntamiento de Catadau ha iniciado las mediciones para realizar el proyecto del colector de la calle Virgen del Carmen y la zona norte de la localidad para evitar inundaciones.

Se inician así los pasos previos a la ejecución de la obra que tendrá un importe de 1.025.808 euros, subvencionados íntegramente por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El alcalde de Catadau, José Escuder, ha indicado que este colector es de vital importancia para la población ya que reducirá el riesgo de inundaciones de la zona conocida como el ‘Algamer’, recogerá las aguas pluviales de esta parte del municipio y discurrirá desde el cruce de la calle Virgen del Carmen con Pedro Juan Noverques hacia la rotonda de la plaza de la Paz y calle Alzira en dirección a la zona del ‘Regaixo’.

Esta obra, es una de las actuaciones más importantes y es la primera de los distintos proyectos que está previsto llevar a cabo en la zona norte de la localidad, tan castigada por los episodios de fuertes lluvias, así como en otras zonas del municipio.