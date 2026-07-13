Carlet inicia la renovación gratuita de los contadores de agua de la localidad

El Ayuntamiento de Carlet inicia la renovación gratuita de contadores de agua a partir de este lunes, 13 de julio.

La empresa Aguas de Valencia será la encargada de realizar la sustitución masiva de contadores de agua potable en el municipio y la urbanización Ausiàs March.

El concejal, Borja Marí, ha explicado que los trabajos serán realizados por personal autorizado y debidamente identificado, así como que la actuación es totalmente gratuita para el vecindario. Por ello, pide prudencia ante alguna posible estafa.

La renovación de los contadores no se hará por zonas, sino según la antigüedad de cada dispositivo.