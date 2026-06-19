Càrcer ha estrenado la reforma del Polideportivo Municipal

Los vecinos de Càrcer ya pueden hacer uso del Polideportivo Municipal tras la reforma llevada a cabo que ha culminado con un espacio renovado para continuar fomentando el deporte y la vida saludable en nuestro pueblo.

Esta actuación ha supuesto una inversión de más de 400.000 euros financiados mediante el Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València.

El plan de modernización ha supuesto la construcción de una segunda pista de pádel y la creación de un nuevo rocódromo, el reasfaltado completo y pintado de la pista de fútbol sala y los muros del frontón, así como el asfaltado perimetral en los alrededores del histórico trinquet municipal. También se ha creado una zona de juegos infantiles y un pump track.

Todo ello, acompañado de instalaciones que mejoran la eficiencia energética en el recinto. El alcalde, Vicent Tomás LLoret, ha adelantado que en septiembre se llevará a cabo una reforma en la piscina municipal.