Cuentas municipales

El PP de Carcaixent pide aprobar el presupuesto de 2026 para no aplicar medidas de ajuste que paralicen inversiones prioritarias

La reactivación de las reglas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda impondría límites de gasto a la localidad si sigue prorrogando las cuentas municipales

Virginia Delgado

La Ribera |

El Ayuntamiento de Carcaixent ha consolidado su solvencia económica al cerrar el ejercicio 2025 con un resultado positivo de 4,2 millones de euros y una deuda cero.

Pese a ello, si no consigue aprobarse un presupuesto para este 2026 y se siguen prorrogando las cuentas municipales, la reactivación de las reglas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda les obligaría a aplicar medidas de ajuste y paralizaría proyectos vitales para el día a día de la ciudadanía.

La alcaldesa, Carolina Almiñana, pide a los grupos de la oposición, que disponen del borrador del presupuesto desde el pasado mes de marzo, que antepongan el interés general de Carcaixent a las estrategias partidistas, con el fin de evitar un bloqueo administrativo. Bloqueo que afectaría: a la actualización del servicio de limpieza viaria (PROCARSA) y el nuevo contrato de recogida de basura, a inversiones en la mejora de calles, plazas y centros escolares, a la aportación municipal necesaria para la rehabilitación del Teatro Don Enrique o a las subvenciones destinadas a asociaciones y colectivos.

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