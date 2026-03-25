Auxili y 120 voces del Cor Alborxí se unen por la inclusión laboral en un concierto solidario en el Gran Teatre de Alzira

El próximo jueves 26 de marzo a las 18:30 horas, el Gran Teatre de Alzira acogerá un concierto solidario organizado por el CEIP Alborxí a beneficio de Fundación Novaterra. El evento contará con la participación del grupo valenciano Auxili y del Cor Alborxí, formado por 120 niños y niñas del propio centro educativo, en una cita que une música, educación y compromiso social.

Este concierto representa un paso más de una colaboración entre el CEIP Alborxí y Fundación Novaterra, desarrollada dentro del proyecto educativo del centro, con el objetivo de fomentar valores como la solidaridad, la inclusión y la responsabilidad social desde la infancia.

La actuación estará protagonizada por el coro escolar, que interpretará varias piezas junto a Auxili. El grupo valenciano también ofrecerá algunos de sus temas más conocidos y contará con colaboraciones especiales durante el concierto. Uno de los momentos más emotivos llegará con una interpretación conjunta en la que también participarán personas vinculadas a Fundación Novaterra, simbolizando el vínculo entre educación, cultura e inclusión social.

Los donativos que se recojan durante el concierto se destinarán íntegramente a los proyectos de inserción sociolaboral que desarrolla la Fundación, dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas que han tenido dificultades de acceder al mercado laboral. Las entradas son gratuitas y pueden recogerse en el centro educativo y en taquilla. Las personas que deseen colaborar podrán hacerlo mediante Bizum al número 01160, en efectivo o a través del datáfono que estará disponible durante el evento.

Esta puesta en escena es mucho más que una propuesta cultural: es una experiencia transformadora que demuestra el impacto positivo que se genera cuando centros educativos, entidades sociales y artistas trabajan de manera conjunta por una sociedad más justa e inclusiva.