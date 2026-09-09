Arranca el curso en La Ribera sin mejoras en climatización y tensión sindical

El curso escolar 2026/2027 comenzará este miércoles 9 de septiembre en la Comunitat Valenciana con novedades económicas y tensión sindical. El inicio de las clases materializará la subida salarial de 200 euros pactada con ANPE y CSIF, cuyo primer tramo de 75 euros se ha aprobado esta semana.

Desde Csif, Rafael Benavent, ha incidido en que queda mucho por negociar con la Conselleria e insiste en que es prioritario abordar las ratios en las aulas o favorecer de forma rápida la climatización en las aulas.

Desde UGT, la responsable de educación en La Ribea, Maika Martínez, lamenta que el inician el curso con preocupación. Martínez, ha recordado que tanto STEPV, como CCOO y UGT, han convocado movilizaciones a partir del 12 de septiembre, manteniendo la huelga educativa en suspenso.

Pese a que la tensión en el sector educativo todavía está latente, los niños de la comarca, sobre todo los más pequeños, tienen ganas de volver al cole.

Por otro lado, respecto a los colegios afectados por la DANA, en Algemesí los alumnos del Carme Miquel y del Blasco Ibáñez de Alginet inician su segundo curso en aulas prefabricadas, y es que la reconstrucción de ambas escuelas sigue pendiente de licitación.

En Algemesí, el consistorio demolerá un velódromo y desviará una acequia para sobreelevar el nuevo colegio 1,50 metros. Por su parte, Alginet ya cuenta con el aval de la Confederación Hidrográfica del Júcar tras modificar su plan urbanístico para un edificio de tres plantas.

En l’Alcudia, los 65 alumnos de Infantil del CEIP Les Comes vuelven por fin a su pabellón tras ser renovado tras la DANA.

Por otro lado, aunque las cifras definitivas de matriculación se terminarán de ajustar durante los primeros días de septiembre, las previsiones de escolarización en la Ribera mantienen una tendencia lineal respecto al año anterior.

En Alzira, como ha señalado la concejal de educación, Virtuds Piera, se ha solicitado a la Conselleria la necesidad de una nueva aula de 6º de primaria y no existe ninguna vacante para 5 años.

En Castelló, el nuevo curso escolar comienza con la renovación del IES Vicent Gandía, gracias a las obras ejecutadas por el Ayuntamiento durante el verano para evitar interferencias en las clases. Las mejoras finalizadas incluyen la reforma integral del antiguo gimnasio, transformado en dos aulas taller, entre otras.

En Almussafes, el Ayuntamiento ha mejorado la señalización vial en los alrededores de los centros educativos, con el objetivo de reforzar la seguridad de peatones, familias y conductores.

En cuanto al plan de Plan de Climatización de Aulas, Educlima, para el que Consell ha destacado una inyección presupuestaria histórica, Maika Martínez de UGt, señala que las partidas que han llegado son insuficisntes y la tramitación costosa.

Además, como es el caso de centros antiguos como el Carmen Picó de Alzira se deberían acometer primero cambios en los cuadros eléctricos para que éstos puedan soportar las nuevas instalaciones.