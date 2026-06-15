Alzira promueve una campaña de concienciación del uso de la fotoprotección solar

El Ayuntamiento de Alzira va a poner en marcha una campaña de concienciación del uso de la foto protección solar.

Bajo el lema “Este estiu, trellat amb el sol, protegix-te”, el Ayuntamiento, con el respaldo los laboratorios Babé, repartirá entre la población 2500 muestras de protector solar, además, como ha anunciado la concejal de Sanidad, Lara Ferrer, se programará una charla en breve en la Casa de la Cultura y se trabaja en una colaboración con la clínica Tecma.

El farmacéutico, Nacho Bertomeu, ha incidido en la necesidad de usar esta protección durante todo el año, puesto que la piel tiene memoria, y utilizar una crema adecuada según la edad o la actividad para la que se requiera.

Bertomeu ha destacado la necesidad de protegerse todo el año de la radiación solar al tiempo que recuerda que los dos factores que más dañan la piel con el sol y el tabaco.

El farmacéutico ha indicado que el 80% de la venta de solares se realiza entre abril y septiembre, aunque insiste en que esta protección debe usarse los 365 días del año.