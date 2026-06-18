Alzira pone en marcha el censo de ADN canino para reducir los excrementos de mascotas en las calles

Los vecinos de Alzira que tengan perro deberán inscribirlo en censo de ADN canino municipal.

Se estima que en la ciudad pueda haber unos 4000 canes.

El Ayuntamiento ha establecido un periodo, del 1 de julio al 31 de diciembre, para que los propietarios de estas mascotas realicen este trámite en 3 clínicas veterinarias de Alzira, tal y como regula la Ordenanza de tenencia de animales de compañía.

La concejal de Sanidad, Lara Ferrer, ha explicado que el registro del ADN lo debe asumir el propietario y cuánto antes se realice el coste será menor, pasando de los 35 euros ahora en julio a 45 a partir de enero.

Se trata de una medida que busca reducir la presencia de excrementos en la vía pública, puesto que, a partir del 1 de enero de 2027, ya se interpondrán sanciones a aquellas personas que no respetan el entorno y que irán de los 100 a los 3000 euros las más graves.

La identificación mediante el ADN canino se ha puesto en marcha en numerosas ciudades. Destaca el ejemplo de Almussafes, donde desde que se implantó este sistema la presencia de excrementos en las calles se ha reducido drásticamente.