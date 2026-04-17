Alzira celebra la III Ruta del esmorzar "Entre pa i Borreguet"

Hoy se ha presentado la tercera edición de la ruta “Entre pa i Borreguet” .

Del 20 de abril al 20 de junio, 11 bares de la localidad y seis hornos elaborarán bocadillos especiales con los que poner de relieve la calidad del pan de los hornos tradicionales y el ingenio de los hosteleres alzireños.

La concejal de comercio, Gemma Alós, ha destacado el éxito de esta iniciativa, que a su juicio revoluciona la ciudad y el tradicional “esmorzar”. Además, ha recordado que se repartirán 10 premios, de 100 euros, entre los que consigan completar todo el pasaporte de almuerzos, 5 premios, de 50 euros, entre los que lo hagan parcialmente y dos, de 100 euros, para los que voten en la web por el mejor bocadillo, el mejor pan i el mejor cremaet.

Los ganadores se darán conocer a finales de junio.

En 2025 se sirvieron con esta ruta alrededor de 2000 almuerzos.