Los alumnos de La Ribera comienzan la PAU

Este martes dan comienzo las pruebas de acceso a la universidad. Unas pruebas que este año tienen como telón de fondo la huelga educativa, aunque, en principio, esta no debería afectar la celebración de las mismas.

Alzira vuelve a acoger un año más las pruebas PAU para los alumnos de Bachillerato que se celebraran desde hoy y hasta el jueves.

Como ha explicado la concejal de educación de la ciudad, Virtuds Piera, se espera la asistencia de 536 alumnos de Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Carcaixent y La Pobla Llarga que realizarán las PAU en la Escuela de Formación de Personas Adultas Enric Valor.

En Cullera, un año más, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del alumnado un servicio gratuito de autobús para facilitar los desplazamientos hasta València para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad.

Este año, 71 alumnos de los IES Blasco Ibáñez e IES Llopis Marí se presentan a estos exámenes en la fase ordinaria.

En Sueca, el Ayuntamiento también ha puesto 3 autobuses para alrededor de 150 alumnos del IES Joan Fuster y el colegio Encarnación.

La responsable de enseñanza pública de UGT en el PV, Maika Martínez, lanza un mensaje de tranquilidad a los alumnos y espera que las jornadas transcurran sin incidencias.

Con la huelga educativa de telón de fondo, el President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que en el caso de que hubiera acciones de "presión" por parte de sindicatos durante los exámenes de la PAU, eso supondría una "línea roja" en la negociación.

Pérez Llorca ha manifestado que está convencido de que se desarrollarán con absoluta normalidad, puesto que los tribunales se han construido con absoluta normalidad", y avisa de que "utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro" y su "entrada a la universidad para hacer una presión" sería "una línea roja".