Almussafes organiza la XI edición de la Semana por la Igualdad

La Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Almussafes organiza entre los días 1 y 8 de marzo la undécima edición de la Semana por la Igualdad, una iniciativa que, con un extenso programa de actividades, “reivindica que tenemos mucho de trabajo por delante para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en varios ámbitos de nuestra sociedad”, según expone la regidora de Políticas de Igualdad, Dalya Ríos. Los actos se llevarán a cabo en colaboración con un total de ocho asociaciones y colectivos del municipio que, como cada año, “se han volcado con la organización de los diferentes actos”, concluye Dalya Ríos.

Este mismo domingo, día 1 de marzo, empieza el programa de actividades organizado con motivo de la undécima edición de la Semana por la Igualdad, una iniciativa que combina actividades formativas, culturales, reivindicativas, solidarias y deportivas. De hecho, el domingo, los actos se iniciarán con una marcha a pie y un almuerzo solidario, organizado por la Concejalía de Políticas de Igualdad en colaboración con la asociación de Amas de Casa Tyrius.

El lunes día 2 tendrá lugar una de las principales novedades de la edición de este año, como es la celebración de la primera edición de la gala ‘Igualdad con nombre propio’, que se desarrollará a partir de las 19 horas en el Centro Cultural. Este evento tiene la finalidad de rendir “un homenaje a aquellas mujeres de Almussafes que han destacado durante el último año en varios ámbitos, pero siempre ayudando a crear una sociedad más justa e igualitaria”, explica la regidora Dalya Ríos. Las premiadas en la edición de este año serán la escritora Mª Carmen Sáez, en el ámbito literario, Elena Toledo, en el ámbito científico, Consuelo Linares y Pruden Gonzálvez, en el ámbito empresarial, y Rebeca Soria, en el ámbito deportivo. “Para nosotros es todo un orgullo ofrecer este reconocimiento a unas mujeres que llevan o han llevado a cabo un trabajo ejemplar”, concluye Dalya Ríos.

El martes día 3, las actividades culturales y formativas serán las protagonistas, con el espectáculo teatral ‘Les gallinetes de dol’, a cargo del Grupo Poético l’Argila de l’Aire y dirigido a los alumnos de Primero y Segundo curso de Educación Primaria. Esta actividad también se repetirá el miércoles día 4. Por la tarde se ha organizado la charla informativa ‘Mujeres: ¿raras o simplemente diferentes?’ a cargo de la psicóloga y formadora Celia Fernández Sánchez. Esta actividad, que se desarrollará en el Centro Cultural a las 19.30 horas, se llevará a cabo con la colaboración del Centro Cultural Andaluz.

El miércoles día 4, la Sala de Conferencias del Centro Cultural acogerá las 16.30 horas la proyección del documental ‘El secreto de Macaria’, que cuenta la historia real de Macaria Cañas Serrano, una mujer que, en 1941 y en plena posguerra, realizó un viaje a pie de más de 270 kilómetros desde Tomelloso hasta El Romaní con sus cinco hijos para buscar una vida mejor. La proyección contará con la presencia del director de la obra, Dionisio Cañas, que también participará en el coloquio posterior. Las actividades concluirán a las 20 horas con el recital poético de Magdalena Sánchez Blesa y una cena posterior, en colaboración con la Asociación Mujeres Progresistas.

El jueves día 5 se ha organizado una de las actividades más interesantes de la Semana por la Igualdad, la cuarta edición de ‘Petjades per la Dona’, que empezará a las 17.15 horas desde la explanada del Centro Cultural y recorrerá varios espacios públicos del municipio con una representación artística y musical. El Centro Profesional de Música de Almussafes, el Orfeón Lira Almusafense, los Dansaires del Tramusser y la Colla Al Mansaf colaborarán en esta iniciativa.

Las actividades continuarán el viernes día 6 con la tradicional cena del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar en el Hogar de los Jubilados y al cual se prevé la asistencia de más de 500 personas. La Semana por la Igualdad se cerrará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una programación que se iniciará a las 12.15 horas con un concierto de música clásica a cargo del Trío d’Archi, integrado por Violeta Rossell, violín, Elisa García, viola, y Maria Pons, violonchelo. A las 13.30 horas se llevará a cabo la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Mujer, en el Ágora del Parque Central. Al acabar se disparará una mascletà en la explanada del Centro Cultural.