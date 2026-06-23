Desvalijan un pozo de riego en Real un día después de acabar su reparación tras la DANA

AVA-ASAJA ha denunciado el asalto a un pozo de riego en Real apenas un día después de que Tragsa finalizara su reparación por los daños de la DANA.

Los ladrones han desmantelado la instalación para sustraer 200 metros de cobre, causando destrozos superiores a los 25.000 euros.

Este pozo abastece a la Comunidad de Regantes La Serreta y La Escala, que riega 500 hectáreas en Real, Montroi, Montserrat y Llombai.

Vicente Luis, responsable de mantenimiento de riego de la comunidad de regantes, ha lamentado que con este robo han perdido algo que había tardado casi dos años en conseguir.

AVA-ASAJA exige un aumento de la vigilancia en campos y chatarrerías, además de aplicar con firmeza la ley de multirreincidencia en el ámbito rural.