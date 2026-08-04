Cullera descubre una pradera de posidonia oceánica ante su costa

Los trabajos de prospección submarina desarrollados por la Asociación para la Recuperación y Conservación de la Arqueología en el Mar (ARCAM), dentro del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cullera, han permitido localizar una extensa pradera de Posidonia Oceánica en excelente estado de conservación ante el litoral cullerense.

Durante una jornada de inspección, los equipos de buceadores realizaron cuatro inmersiones en una zona situada aproximadamente a un kilómetro de la costa de la playa del Brosquil, entre los 6 y los 9 metros de profundidad, donde se confirmó la presencia de numerosos puntos con posidonia, todos ellos georreferenciados para facilitar su seguimiento. Las observaciones apuntan, además, que los bancos detectados presentan continuidad, lo cual hace pensar en una pradera de dimensiones muy superiores a las constatadas inicialmente.

Este hallazgo constituye una magnífica noticia para el patrimonio natural del municipio y confirma la excelente calidad ambiental de las aguas de su litoral. La presencia de una pradera de posidonia tan bien conservada es uno de los mejores indicadores de salud ecológica del medio marino, puesto que esta planta solo prospera en aguas con unas condiciones ambientales muy favorables.

La posidonia es considerada uno de los ecosistemas más importantes de todo el Mediterráneo. Entre otras, estas praderas producen grandes cantidades de oxígeno, absorben dióxido de carbono contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático y constituyen refugio, zona de reproducción y alimentación para centenares de especies de peces y otros organismos marinos.

Ahora, el Ayuntamiento y ARCAM continuarán trabajando en esta línea para ampliar el conocimiento científico y natural de conservación del fondo marino cullerense.