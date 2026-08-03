La consulta post-UCI del Hospital Universitario de La Ribera supera el centenar de visitas en el primer semestre de 2026

El Hospital Universitario de La Ribera ha realizado 101 consultas post-UCI durante el primer semestre de 2026. Esta actividad consolida este recurso asistencial, creado para ofrecer un seguimiento integral a pacientes que han superado una enfermedad crítica tras su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La iniciativa, impulsada por la Comisión Humaniza-UCI del Departamento de Salud de La Ribera, nace para detectar de forma precoz el denominado síndrome post-UCI, un conjunto de secuelas físicas, cognitivas y psicológicas que pueden aparecer tras un ingreso prolongado en cuidados intensivos y persistir durante meses o incluso años, condicionando la calidad de vida y la recuperación de los pacientes.

La consulta está atendida por un médico intensivista y una enfermera de cuidados críticos, ambos integrantes de la Comisión Humaniza-UCI. Se trata de consultas que pueden requerir hasta 90 minutos para realizar una valoración integral del paciente mediante el uso de escalas, cuestionarios y herramientas de evaluación validadas, con el fin de identificar alteraciones funcionales, cognitivas o emocionales susceptibles de tratamiento.

Este recurso asistencial está dirigido a pacientes con mayor riesgo de desarrollar síndrome post-UCI, siguiendo unos criterios de inclusión previamente establecidos.

Además de la valoración clínica, la consulta actúa como eje coordinador entre los distintos profesionales implicados en la recuperación del paciente crítico, facilitando la derivación a especialidades como Rehabilitación, Logopedia, Neumología, Salud Mental, Nutrición o Trabajo Social.

Este abordaje multidisciplinar permite optimizar la recuperación funcional, mejorar la calidad de vida y favorecer la reincorporación del paciente a su vida familiar, social y laboral.

La consulta también presta especial atención a los familiares y cuidadores principales, que con frecuencia afrontan una importante carga emocional tras un ingreso prolongado en cuidados intensivos. Durante el seguimiento reciben información, orientación y acompañamiento para comprender la evolución esperada y afrontar con mayor seguridad esta nueva etapa.

La actividad de esta consulta ha experimentado un crecimiento progresivo desde su puesta en marcha. Durante 2024 se realizaron 191 consultas, cifra que aumentó hasta 206 consultas en 2025. En los seis primeros meses de 2026 ya se han llevado a cabo 101 consultas, lo que confirma la consolidación de este recurso asistencial dentro del Departamento de Salud de La Ribera.

Estrategia de humanización

La consulta post-UCI forma parte de la estrategia de humanización impulsada por la Comisión HUMANIZA-UCI, integrada por profesionales de Medicina Intensiva que, desde 2019, promueve iniciativas para mejorar la atención a pacientes y familiares. Entre ellas destacan la ampliación del horario de visitas mediante la figura del cuidador principal, la atención psicológica, la reducción del uso de sujeciones mecánicas, la mejora de los protocolos de sedoanalgesia o la movilización precoz de pacientes, entre otras.

Recientemente, la Comisión ha incorporado además un diario de la UCI, una herramienta destinada a pacientes y familiares para recoger vivencias y acontecimientos durante el ingreso, con el objetivo de favorecer la recuperación emocional y ayudar a reconstruir la experiencia vivida.

En Más de Uno La Ribera nos lo ha contado el Subdirector de Enfermería del Hospital de la Ribera, Juan José Tarín.