Tyrius y la Diputación ofrecen asesoramiento jurídico gratuito para consumidores en 6 municipios de la Ribera

La Diputació de València destina 50.000 euros a facilitar el acceso de la población de las zonas rurales a servicios especializados de información y asesoramiento en materia de consumo, mediante la financiación del proyecto de oficinas de asesoramiento jurídico de la asociación de amas de casa y consumidores Tyrius.

La iniciativa permitirá prestar atención presencial en 25 municipios de la provincia, además de ofrecer asesoramiento telefónico y telemático, con el objetivo de facilitar que los consumidores puedan conocer sus derechos, adoptar decisiones informadas y recibir apoyo cuando se produzcan conflictos relacionados con la adquisición de bienes o la contratación de servicios.

La atención presencial se desarrollará, con carácter general, una vez al mes y durante cuatro horas en horario de mañana, normalmente entre las 9.30 y las 13.30 horas. El proyecto abarca las localidades de Algimia de Alfara, Anna, Aielo de Malferit, Ayora, Benicull de Xúquer, Benimodo, Casinos, Chelva, Cofrentes, Fortaleny, Gilet, Guadassuar, Jalance, l'Olleria, la Llosa de Ranes, Llutxent, Macastre, Pedralba, Sellent, Siete Aguas, Sollana, Teresa de Cofrentes, Tous, Tuéjar y Zarra. En el caso de Jalance y Teresa de Cofrentes, la atención se alternará por meses.

Esta actuación pone atención especial en las mujeres, los mayores de 65 años y otros consumidores especialmente vulnerables, colectivos para los que disponer de información comprensible y asesoramiento profesional puede resultar especialmente importante ante determinadas prácticas comerciales, contrataciones o posibles fraudes.

Se articula en torno a tres líneas: formación en materia de consumo, tanto presencial como 'online', sobre ámbitos como servicios bancarios, seguros, telefonía, transporte o servicios públicos; información y asesoramiento individualizado antes y durante la contratación de productos y servicios, así como ante las incidencias que puedan producirse posteriormente; apoyo del personal técnico de Tyrius para tramitar reclamaciones, quejas y denuncias cuando puedan haberse vulnerado los derechos económicos, de seguridad o de salud de los consumidores.

Se pretende responder a algunos de los problemas que se detectan con mayor frecuencia entre la población, como los relacionados con los suministros y servicios públicos, las compras por internet, los contratos y facturas, los servicios bancarios o los posibles fraudes. Tyrius incluye entre sus consultas habituales cuestiones relacionadas con garantías y devoluciones, viajes y transporte o cobros incorrectos.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con la presidenta de Tyrius, Eugenia Garrigues.