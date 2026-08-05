Alzira intensifica la lucha contra el incivismo con un nuevo operativo integral de limpieza en l'Alquerieta

La concejalía de Agricultura, Servicios para la Ciudad y Seguridad de Alzira ha desarrollado esta mañana un operativo integral de limpieza en el barrio de l'Alquerieta con el objetivo de retirar residuos, recuperar diferentes espacios públicos y mejorar las condiciones de salubridad y convivencia en la zona.

La actuación ha sido coordinada por la Concejalía de Servicios para la Ciudad y ha contado con la participación de la Policía Local, la empresas concesionarias Fovasa, Actúa y las brigadas municipales de Agricultura, que han trabajado de manera conjunta para ejecutar las tareas de limpieza y acondicionamiento.

El concejal Enrique Montalvá ha señalado que “esta clase de operativos son necesarios para dar respuesta a situaciones que, desgraciadamente, se repiten periódicamente a causa de conductas incívicas. El Ayuntamiento continuará actuando con todos los recursos disponibles para mantener los barrios en las mejores condiciones posibles”.

Montalvá, que ha comparado la zona con un entorno de guerra, también ha querido destacar la tarea de los equipos participantes y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. “La implicación de los servicios municipales es total, pero la mejor limpieza es aquella que no hay que repetir. Cuidar los espacios públicos es una responsabilidad compartida y solo con la colaboración de todos podremos conservar una ciudad más limpia, más segura y más amable”.

Desde la Concejalía de Servicios para la Ciudad se ha reiterado la responsabilidad de continuar desarrollando actuaciones de mantenimiento y limpieza en los diferentes barrios de Alzira, reforzando aquellas zonas que requieren una intervención especial y manteniendo una política de tolerancia cero ante las conductas incívicas que perjudican la calidad de vida de los vecinos.

Por otra parte, el edil ha querido hacer un llamaminento a todos los vecinos de Alzira para que recojan su llave y poder acceder al contenedor marrón. Los datos son buenos pero mucha gente todavía no se ha comprometido con la recogida de la fgracción de orgánica. Según Montalvá, si hubiera mayor implicación, todos pagaríamos mucho menos en tasas de reciclaje.

Recordar que la llave/tarjeta del contenedor marrón se ha de recoger de forma gratuita en las oficinas de FOVASA (FOBESA desde hace pocos días).