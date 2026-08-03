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Marruecos doblega a una combativa Mauritania y se lleva el título del COTIF (1-2)

El Elche CF se proclama campeón del COTIF Cañamás femenino en la tanda de penaltis (2-2)

Luis Méndez

La Ribera |

Equipo de Marruecos celebrando la victoria del COTIF

Marruecos doblega a una combativa Mauritania y se lleva el título del COTIF (1-2). Un doblete de Raji permite a los pupilos remontar y llevarse el trofeo tras un partido de alto voltaje

Por su parte, el Elche CF se proclama campeón del COTIF Cañamás en la tanda de penaltis (2-2). El conjunto ilicitano superó al CDEB Ontinyent en la final y alza el título de campeonas por primera vez en su historia.

El presidente del torneo de l'Alcudia, Eliseu Gómez, hace balance de la edición de este año en Más de Uno la Ribera.

Equipo femenino del Elche C.F. tras ganar el COTIF
Equipo femenino del Elche C.F. tras ganar el COTIF | COTIF
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